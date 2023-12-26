Приговор Александру Логунову оставлен без изменения

Приговор Александру Александру Логунову, убившему свою супругу Елены, оставлен без изменения, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Апелляцию на приговор Железнодорожного районного суда Рязани рассмотрел Рязанский областной суд.

— Судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областной суда, проверив доводы сторон оставила приговор в отношении Александра Логунова без изменения, — говорится в сообщении прокуратуры.

За убийство Елены Логуновой Александр Логунов получил 11 лет колонии строго режима.