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Приговор Александру Логунову оставлен без изменения

7info
Фото: Следком РФ
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Приговор Александру Александру Логунову, убившему свою супругу Елены, оставлен без изменения, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Апелляцию на приговор Железнодорожного районного суда Рязани рассмотрел Рязанский областной суд.

— Судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областной суда, проверив доводы сторон оставила приговор в отношении Александра Логунова без изменения, — говорится в сообщении прокуратуры.

За убийство Елены Логуновой Александр Логунов получил 11 лет колонии строго режима.

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