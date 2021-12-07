При стрельбе в московском МФЦ погиб охранник из Рязани

Во время стрельбы в московском МФЦ погиб охранник, уроженец Рязани. Об этом РЕН ТВ рассказала охранник расположенного рядом ЗАГСа Прасковья Никонова.

По её словам, Алексей работал в этом месте менее года. Рязанец был был вежливым, конфликтов с ним не было.

Знакомый Алексея Рузиева рассказал, что познакомился с ним в театре, где тот подрабатывал.

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7 декабря в МФЦ «Рязанский» на улице 1-й Новокузьминской пришёл 45-летний бывший военный Сергей Глазов. По данным РИА Новости, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ «Жилищник». Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей — мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте.

Очевидцы рассказала, что стрелявший был в неадекватном состоянии. Якобы, он говорил о коронавирусе, всемирном заговоре. Также некоторые СМИ написала, что конфликт начался, когда посетителя попросили надеть маску.

Объяснить причины своего поступка Глазов не сумел.

Раненые люди находятся в больнице, состояние их оценивается как тяжёлое. В том числе и 10-летней девочки.

Задержал стрелка сотрудник подразделения МВД по вопросам миграции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.