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Президент России наградил рязанских врачей за борьбу с коронавирусом

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Президент России наградил рязанских врачей за борьбу с коронавирусом
Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay

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Президент России Владимир Путин наград рязанских врачей за борьбу с коронавирусом. Распоряжение опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Распоряжением Президента Российской Федерации о поощрении за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:

АНАНЬЕВУ Марину Владимировну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

БЕЛКИНА Александра Владимировича, заведующего подстанцией скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

БЕЛЬ Елену Викторовну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

БИРЖИМИНСКУЮ Ольгу Владимировну, акушерку государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

БОЛЬШОВА Ивана Николаевича, заведующего подразделением государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;

БОРИСЕНКО Ирину Владимировну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

БРОВКИНА Вадима Викторовича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

БРОВКИНУ Людмилу Сергеевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

ВАСИНА Романа Викторовича, главного врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

ВАТУТИНУ Аллу Михайловну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

ВЕТШЕВА Алексея Анатольевича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

ВОЛКОВУ Ольгу Николаевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

ВОРОНОВУ Жанну Валерьевну, главного фельдшера государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

ГЛАЗКОВУ Анну Валерьевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

ГОЛОВАЧЕВУ Татьяну Николаевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

ГОРЕЛОВА Александра Викторовича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

ГРИШИНУ Марину Владимировну, заведующую подстанцией скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

ГРУЩИНУ Елену Владимировну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

ДЕМЕНКА Виктора Петровича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ДОЛЖЕНКОВУ Елену Александровну, заведующую отделением государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

ДРОНОВУ Елену Григорьевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;

ДУЧЕВУ Наталью Фёдоровну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

ЕЛИСТРАТОВУ Ольгу Владимировну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ЖАРИКОВУ Ольгу Борисовну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

ЗЕМЛЯКОВУ Ирину Адольфовну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

ЗИНОВЬЕВУ Елену Петровну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ИВАНЕВУ Екатерину Александровну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

ИЛЛАРИОНОВУ Надежду Викторовну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

КАРАУШЕВА Антона Юрьевича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

КАРНАУШКО Марину Вениаминовну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

КОВАЛЕВУ Марию Сергеевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

КОЗЛОВУ Ольгу Юрьевну, заведующую отделом государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

КОРДЮКОВУ Марину Анатольевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

КУЗИНУ Татьяну Александровну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

КУЗЬМИНОВУ Снежану Павловну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

КУЧАПИНУ Веру Алексеевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ЛАРИОНОВА Юрия Львовича, заведующего подстанцией скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

ЛЕКСИНУ Елену Владимировну, акушерку государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ЛУКЬЯНОВУ Ольгу Владимировну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ЛУНЬКОВУ Анастасию Валерьевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

МАРЧЕНКО Наталью Васильевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

МИТЬКИНУ Любовь Ивановну, фельдшера государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

ПЕРЕРЯДОВУ Юлию Паргевну, акушерку государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ПРОСКУРИНУ Елену Васильевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

ПУЗИНА Дениса Анатольевича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

РОЩИНУ Галину Николаевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

САНКИНУ Елену Михайловну, заведующую подстанцией скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

САРГСЯНА Армена Сережаевича, заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

СЕРЕБРЯКОВУ Ольгу Викторовну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

СМИРНОВА Павла Алексеевича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

СМИРНОВУ Ларису Анатольевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;

СТАРОВЕРОВУ Галину Александровну, фельдшера государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

СТРАХОВУ Елену Викторовну, старшего фельдшера государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

ТРУНИНА Дмитрия Константиновича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

ФАТКИНУ Светлану Николаевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

ФИРСОВУ Татьяну Сергеевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ШМАКОВУ Марину Николаевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

ЮДАЕВУ Ирину Юрьевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко».

Объявить благодарность Президента Российской Федерации:

АГАПКИНОЙ Галине Юрьевне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

АНТИПКИНОЙ Татьяне Владимировне, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

АРИСТАРХОВОЙ Светлане Андреевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

БАРАНОВОЙ Марине Сергеевне, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

БАРСУКОВУ Владимиру Викторовичу, заведующему отделением государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

БЕЛИЧКОВОЙ Людмиле Николаевне, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

БЕНЕЦКОЙ Светлане Николаевне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

БУБЯКИНУ Дмитрию Николаевичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

ВОРОНКОВОЙ Ольге Николаевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ГАЛКИНОЙ Галине Ринатовне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

ГАПОНЬКО Ирине Владимировне, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

ГЛУХОВОЙ Татьяне Алексеевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

ГОРЕЛОВОЙ Ольге Юрьевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

ГРИГОРОВУ Сергею Олеговичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ГУСЬКОВУ Игорю Васильевичу, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

ГУЩИНОЙ Ольге Дмитриевне, акушерке государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ДВОРЕЦКОВОЙ Елене Николаевне, старшей медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

ЕПИХИНОЙ Евгении Игоревне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

ЗАВЬЯЛОВОЙ Наталье Владимировне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

ЗАИКЕ Татьяне Викторовне, фельдшеру — лаборанту государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

ЗАРИПОВОЙ Анне Геннадьевне, акушерке государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ЗЕНКИНОЙ Юлии Игоревне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

ИВАНОВОЙ Алине Алексеевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;

ИВАНОВОЙ Татьяне Владимировне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

ИЛЬИНСКОМУ Владиславу Эдуардовичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

КАРАСЕВОЙ Юлии Владимировне, старшей медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

КОЛОСОВИЧУ Альберту Владимировичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

КОРНИЛОВОЙ Ирине Вячеславовне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

КУЗНЕЦОВОЙ Ларисе Павловне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

КУЧУРКИНУ Алексею Николаевичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

ЛЕБЕДЕВОЙ Светлане Викторовне, старшей медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

МАТЮХИНОЙ Дарье Игоревне, заведующей лабораторией государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

МЕЛЬНИКОВОЙ Ирине Анатольевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

МОСОЛОВОЙ Светлане Викторовне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

НЯТИНУ Юрию Владимировичу, медицинскому брату государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

ОРЛОВОЙ Елене Вячеславовне, старшему фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

ПАВЛОВОЙ Екатерине Владимировне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;

ПЕРВОВОЙ Елене Анатольевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

ПОЛЯКОВОЙ Елене Юрьевне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

ПШЕННИКОВУ Дмитрию Сергеевичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

РЫЖОНКОВОЙ Галине Владимировне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

САВЫРИНОЙ Юлии Викторовне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;

САМОЙЛОВОЙ Вере Николаевне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;

САСЮКУ Андрею Андреевичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;

СЕМИНОЙ Ирине Вячеславовне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

СОКОЛОВОЙ Ирине Владимировне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;

СОКОЛОВОЙ Марии Павловне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

СУЛЕЙМАНОВОЙ Жанне Петровне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

ХАРИТОНОВОЙ Марии Александровне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;

ЧУВАЕВОЙ Оксане Анатольевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;

ЮДИНОЙ Галине Васильевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи».

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