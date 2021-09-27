Президент России наградил рязанских врачей за борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин наград рязанских врачей за борьбу с коронавирусом. Распоряжение опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Распоряжением Президента Российской Федерации о поощрении за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации:
АНАНЬЕВУ Марину Владимировну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
БЕЛКИНА Александра Владимировича, заведующего подстанцией скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
БЕЛЬ Елену Викторовну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
БИРЖИМИНСКУЮ Ольгу Владимировну, акушерку государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
БОЛЬШОВА Ивана Николаевича, заведующего подразделением государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;
БОРИСЕНКО Ирину Владимировну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
БРОВКИНА Вадима Викторовича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
БРОВКИНУ Людмилу Сергеевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
ВАСИНА Романа Викторовича, главного врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
ВАТУТИНУ Аллу Михайловну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
ВЕТШЕВА Алексея Анатольевича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
ВОЛКОВУ Ольгу Николаевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
ВОРОНОВУ Жанну Валерьевну, главного фельдшера государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ГЛАЗКОВУ Анну Валерьевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
ГОЛОВАЧЕВУ Татьяну Николаевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
ГОРЕЛОВА Александра Викторовича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
ГРИШИНУ Марину Владимировну, заведующую подстанцией скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ГРУЩИНУ Елену Владимировну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
ДЕМЕНКА Виктора Петровича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ДОЛЖЕНКОВУ Елену Александровну, заведующую отделением государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
ДРОНОВУ Елену Григорьевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;
ДУЧЕВУ Наталью Фёдоровну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
ДЬЯЧКОВА Евгения Вячеславовича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
ЕЛИСТРАТОВУ Ольгу Владимировну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ЖАРИКОВУ Ольгу Борисовну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
ЗЕМЛЯКОВУ Ирину Адольфовну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
ЗИНОВЬЕВУ Елену Петровну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ИВАНЕВУ Екатерину Александровну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
ИЛЛАРИОНОВУ Надежду Викторовну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
КАРАУШЕВА Антона Юрьевича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
КАРНАУШКО Марину Вениаминовну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
КОВАЛЕВУ Марию Сергеевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
КОЗЛОВУ Ольгу Юрьевну, заведующую отделом государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
КОРДЮКОВУ Марину Анатольевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
КУЗИНУ Татьяну Александровну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
КУЗЬМИНОВУ Снежану Павловну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
КУЧАПИНУ Веру Алексеевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ЛАРИОНОВА Юрия Львовича, заведующего подстанцией скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ЛЕКСИНУ Елену Владимировну, акушерку государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ЛУКЬЯНОВУ Ольгу Владимировну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ЛУНЬКОВУ Анастасию Валерьевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
МАРЧЕНКО Наталью Васильевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
МИТЬКИНУ Любовь Ивановну, фельдшера государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ПЕРЕРЯДОВУ Юлию Паргевну, акушерку государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ПРОСКУРИНУ Елену Васильевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
ПУЗИНА Дениса Анатольевича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
РОЩИНУ Галину Николаевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
САНКИНУ Елену Михайловну, заведующую подстанцией скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
САРГСЯНА Армена Сережаевича, заместителя главного врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
СЕРЕБРЯКОВУ Ольгу Викторовну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
СМИРНОВА Павла Алексеевича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
СМИРНОВУ Ларису Анатольевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;
СТАРОВЕРОВУ Галину Александровну, фельдшера государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
СТРАХОВУ Елену Викторовну, старшего фельдшера государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ТРУНИНА Дмитрия Константиновича, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
ФАТКИНУ Светлану Николаевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
ФИРСОВУ Татьяну Сергеевну, врача государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ШМАКОВУ Марину Николаевну, старшую медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
ЮДАЕВУ Ирину Юрьевну, медицинскую сестру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко».
Объявить благодарность Президента Российской Федерации:
АГАПКИНОЙ Галине Юрьевне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
АНТИПКИНОЙ Татьяне Владимировне, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
АРИСТАРХОВОЙ Светлане Андреевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
БАРАНОВОЙ Марине Сергеевне, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
БАРСУКОВУ Владимиру Викторовичу, заведующему отделением государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
БЕЛИЧКОВОЙ Людмиле Николаевне, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
БЕНЕЦКОЙ Светлане Николаевне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
БУБЯКИНУ Дмитрию Николаевичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
ВОРОНКОВОЙ Ольге Николаевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ГАЛКИНОЙ Галине Ринатовне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
ГАПОНЬКО Ирине Владимировне, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ГЛУХОВОЙ Татьяне Алексеевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
ГОРЕЛОВОЙ Ольге Юрьевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
ГРИГОРОВУ Сергею Олеговичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ГУСЬКОВУ Игорю Васильевичу, фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ГУЩИНОЙ Ольге Дмитриевне, акушерке государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ДВОРЕЦКОВОЙ Елене Николаевне, старшей медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ЕПИХИНОЙ Евгении Игоревне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
ЗАВЬЯЛОВОЙ Наталье Владимировне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
ЗАИКЕ Татьяне Викторовне, фельдшеру — лаборанту государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
ЗАРИПОВОЙ Анне Геннадьевне, акушерке государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ЗЕНКИНОЙ Юлии Игоревне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
ИВАНОВОЙ Алине Алексеевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;
ИВАНОВОЙ Татьяне Владимировне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
ИЛЬИНСКОМУ Владиславу Эдуардовичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
КАРАСЕВОЙ Юлии Владимировне, старшей медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
КОЛОСОВИЧУ Альберту Владимировичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
КОРНИЛОВОЙ Ирине Вячеславовне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
КУЗНЕЦОВОЙ Ларисе Павловне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
КУЧУРКИНУ Алексею Николаевичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
ЛЕБЕДЕВОЙ Светлане Викторовне, старшей медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
МАТЮХИНОЙ Дарье Игоревне, заведующей лабораторией государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
МЕЛЬНИКОВОЙ Ирине Анатольевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
МОСОЛОВОЙ Светлане Викторовне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
НЯТИНУ Юрию Владимировичу, медицинскому брату государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
ОРЛОВОЙ Елене Вячеславовне, старшему фельдшеру государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
ПАВЛОВОЙ Екатерине Владимировне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»;
ПЕРВОВОЙ Елене Анатольевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
ПОЛЯКОВОЙ Елене Юрьевне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
ПШЕННИКОВУ Дмитрию Сергеевичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
РЫЖОНКОВОЙ Галине Владимировне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
САВЫРИНОЙ Юлии Викторовне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областной клинический перинатальный центр»;
САМОЙЛОВОЙ Вере Николаевне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Стоматологическая поликлиника № 1»;
САСЮКУ Андрею Андреевичу, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи»;
СЕМИНОЙ Ирине Вячеславовне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
СОКОЛОВОЙ Ирине Владимировне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница»;
СОКОЛОВОЙ Марии Павловне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
СУЛЕЙМАНОВОЙ Жанне Петровне, медицинской сестре государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
ХАРИТОНОВОЙ Марии Александровне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница им. Н. А. Семашко»;
ЧУВАЕВОЙ Оксане Анатольевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая больница № 11»;
ЮДИНОЙ Галине Васильевне, врачу государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Городская клиническая станция скорой медицинской помощи».