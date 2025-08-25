Премьера новых серий детектива «Спасская» состоится на телеканале «Россия»

1 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» состоится премьера новых серий многосерийного детектива «Спасская» (12+). В главных ролях: Карина Андоленко, Александр Голубев, Роман Маякин, Лариса Удовиченко, Михаил Жигалов, Мария Порошина, Дмитрий Ульянов, Валентин Смирнитский, Ольга Чудакова, Виталий Коваленко и другие.Режиссер – Александр Черняев.

Жизнь следователя из Сочи Анны Спасской (Карина Андоленко) висит на волоске. Бывший глава одной из мощнейших ОПГ Краснодарского края Николай Рябов (Валентин Смирнитский) отдает приказ устранить Спасскую. Но Анне удается вызволить из плена девятилетнюю девочку Лизу, которую преступники похитили с целью выкупа. Она оказывается внучкой Рябова. В благодарность за спасение девочки криминальный авторитет отменяет свой приказ. Но у Рябова остаются счеты с бизнесменом Иваном Шалаевым (Дмитрий Ульянов). Двум злейшим врагам – Анне Спасской и Ивану Шалаеву – приходится объединиться, чтобы посадить Рябова, но задача оказывается гораздо сложнее, чем им казалось…



Карина Андоленко: «В новом сезоне моя героиня становится психологически выносливой, но я, наверное, лучше бы сделала акцент на том, что в ней не меняется: она остается все таким же честным, чистым и добрым человеком. Мы очень любим этот проект и надеемся, что зрителю он понравится».



Александр Голубев: «В новом сезоне мой персонаж – все тот же Пётр Голицын. Но добавляются новые молодые герои, которые усиливают детективный сюжет новыми стратегиями раскрытия тех или иных запутанных историй. И, конечно, в этом сезоне у нас замечательные злодеи! Признаться честно, победа сериала в том, что он не касается каких-то больших мировых проблем: это какая-то история чуть-чуть вне времени, легкая и позитивная. Здесь добро – доброе, зло – злое, и все это распределяется по своим местам».



Дмитрий Ульянов: «Мой персонаж Иван Шалаев появился в конце первого сезона как отрицательный герой. Затем, когда он влюбился, произошло духовное очищение, и он стал едва ли не главным героем в сериале. Интрига закручивается неожиданно, зрителю будет интересно смотреть. Я люблю играть таких неоднозначных персонажей: Иван двоякий, со сложным характером. Сейчас у нас уже четвертая часть, вы узнаете о нем много неожиданного».