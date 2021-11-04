Предприниматели ТЦ «Полетаевский» записали обращение к губернатору Рязанской области

Предприниматели, работающие в ТЦ «Полетаевский» в Рязани записали видеообращение к губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Запись появилась в социальной сети ВКонтакте.

Работники торгового центра попросили открыть свободный вход для рязанцев в залы, торгующие продуктами. Сейчас в ТЦ Рязани можно попасть только при предъявлении QR-кода.

Предприниматели обратили внимание, что залы, где продаются продукты — большие, там соблюдаются все необходимые санитарные меры. При этом попасть в небольшие продуктовые магазины, а также в сетевые супермаркеты можно свободно.

Инициаторы обращения собрали под письмом к губернатору порядка 90 подписей.