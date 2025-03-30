Праздники 1 апреля: приметы, запреты и День смеха

1 апреля – день, полный противоречий: праздник смеха и шуток, но и день памяти святых Хрисанфа и Дарии, чья жизнь была примером веры и мученичества. Народные традиции этого дня, прозванного «Дарья Грязная», говорят о весеннем таянии снега и связанных с ним приметах.

Дарья Грязная

Этот день в календаре посвящен памяти двух святых – Хрисанфа и Дарии Римских, живших в 3 веке. Хрисанф, рожденный в семье язычников, обратился в христианство, прочитав Новый Завет. Его отец, стремясь вернуть сына в язычество, женил его на Дарии, жрице Афины. Однако Хрисанф обратил в веру и ее. Супруги посвятили себя девственности и призывали к этому других. Возмущенные горожане донесли на них властям, и после мучений пару казнили.

В народе день Дарии прозвали «Грязной» из-за активного таяния снегов. Весенние воды затопляли все вокруг, создавая грязь. В народе шутили: «Дарья проруби обгадила».

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Верили, что «грязь» пристанет лишь к тем, у кого нечистые помыслы. Чистоту определяли по одежде. Шум весенней воды сулил хорошее лето, а найденный на дороге навоз – богатый год.

Несмотря на название, в этот день белили холсты, расстилая их на снегу под солнцем. Считалось, что домовой просыпается в этот день, его задабривали угощением и представлениями. Люди разыгрывали друг друга, веря, что девушку, обманувшую многих, не обманет жених.

Что нельзя делать 1 апреля?

Не верить ничьим словам – можно попасть впросак

Не ходить в церковь с шутками – к несчастью

Не спать до обеда – проспишь свою удачу

Не назначать свадьбу – брак будет неудачным

Не есть блюда с грибами – к обману

Приметы на 1 апреля

Солнечное утро – к сухому и жаркому лету

Дождь на Дарью – май будет холодным и дождливым

Туман над рекой – к хорошему улову рыбы

Последний снег тает с грохотом – к урожайному году

Берёза распускается – можно сеять ранние культуры

День смеха или День дурака

Этот день, хоть и не отмечен ни в одном официальном календаре, вполне можно считать всемирным, так как традиция разыгрывать и подшучивать друг над другом 1 апреля распространена во многих государствах.

Существует несколько теорий о происхождении Дня смеха. Одна из них гласит, что этот праздник появился в древней Индии, где 1 апреля праздновали день весеннего равноденствия и наступление весеннего нового года, организуя народные гуляния с шутками и забавными выходками. В Исландии же бытует мнение, что традиция обманывать 1 апреля была установлена богами в память о Скадеи, дочери Тиасса.

Изображение: Freepik AI

Международный день птиц

Этот праздник задуман для защиты разнообразия видов и поддержания популяции диких птиц.

Истоки этого дня уходят в детское мероприятие, впервые организованное в 1894 году в городе Ойл-Сити, США. Вскоре он приобрел популярность по всей Америке. В начале XX века традиция празднования Дня птиц пришла и в Россию. В период революции и Гражданской войны о празднике забыли. Его возобновление произошло в 1924 году благодаря инициативе юных натуралистов Центральной биостанции Москвы.

В 1967 году в Москве впервые показали комедию Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

Вдохновением для комедийного сюжета послужила газетная статья о похищении девушки влюбленным горцем. Сценарий был создан в соавторстве с Яковом Костюковским и Морисом Слободским.

Подготовка к съемкам началась в январе 1966 года. Особой сложностью стал выбор актрисы на роль главной героини. Было проведено более полутысячи фотопроб с участием известных актрис, включая Ларису Голубкину, Наталью Селезневу и Наталью Кустинскую, пока Георгий Юнгвальд-Хилькевич не предложил попробовать артистку цирка Наталью Варлей.

Съемки стартовали 22 апреля 1966 года и проходили на «Мосфильме», а также в Крыму, в окрестностях Красной Поляны и в Абхазии.

После завершения съемок фильм был представлен цензурной комиссии, которая осталась недовольна сюжетом, музыкой и персонажами. Спасло картину вмешательство Леонида Ильича Брежнева.

Премьера «Кавказской пленницы» состоялась 1 апреля 1967 года и имела оглушительный успех. В год выхода фильм посмотрели более 76 миллионов советских граждан.

В 1976 году была учреждена фирма Apple Computer

Её основателями стали Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Вейн. Самый первый компьютер, получивший название Apple I, они сконструировали в гараже дома, принадлежащего семье Джобса.

В наши дни Apple является одной из ведущих корпораций, специализирующихся на разработке и изготовлении как аппаратного, так и программного обеспечения. Общая стоимость активов компании на рынке оценивается более чем в один триллион долларов.