Власть и политика

«Повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и соцслужбам обойдется бюджету в 7 млрд рублей» — Павел Малков

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании правительства 14 октября напомнил, что проект трехлетнего регионального бюджета уже направлен в Минфин России. Губернатор отметил, что ждать роста доходов в ближайшее время не приходится, основной источник – налог на прибыль – показывает спад.

Это связано, в том числе, с ростом зарплат и других факторов, при этом расходы растут. Он обратил внимание руководителей муниципалитетов на максимально ответственное отношение к планированию и расходованию бюджетных средств и недопустимость использования коммерческих кредитов. Таким нежелательным инструментом пользуются в Рязани и ряде других районов.

«Мы, безусловно, выполним все социальные обязательства. Повышение зарплат врачам, учителям, работникам культуры и соцслужбам обойдется бюджету более чем в 7 млрд рублей в следующем году. Чтобы их обеспечить, придется экономить, начав в первую очередь с самих себя, – подчеркнул Павел Малков. – Брать коммерческие кредиты при текущих ставках – это самоубийство. Я удивлен, что Рязань, несмотря на рост доходов, взяла большое количество кредитов общей суммой более миллиарда рублей под 26% годовых». Губернатор поручил контрольному управлению разобраться, насколько эти решения были обоснованы и во что они реально обошлись.

В ходе заседания министр финансов Марина Наумова представила проект Основных направлений бюджетной и налоговой политики Рязанской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Она, в частности, сообщила о том, что в текущем году наблюдается замедление отдельных показателей, но в целом экономика остается стабильной. Объем поступлений налоговых и неналоговых в этом году ожидается на уровне фактических поступлений прошлого года.

