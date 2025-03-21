Пострадавших в жёсткой аварии в Ряжском районе эвакуировали санавиацией

Для эвакуации пострадавших в жёстком ДТП в Ряжском районе потребовался вертолёт санавиации. Об этом сообщили в Федеральном центре медицины катастроф.

Сообщается, что на место аварии вечером 20 марта незамедлительно прибыли экстренные службы. Пять пострадавших, среди которых трое детей, были немедленно эвакуированы с места происшествия в медорганизации. Транспортировку двоих детей, которые находились в тяжёлом состоянии, осуществили с помощью санавиации. Трое пострадавших, в том числе одного ребёнка, отправили в медучреждение на автомобиле «скорой».

— Для определения тактики дальнейшего лечения детей организовано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы Пироговского Университета Минздрава России и Ряжского межрайонного медицинского центра. В ближайшее время планируется эвакуация троих детей в медицинское учреждение более высокого уровня — в Рязанскую областную детскую клиническую больницу имени Н. В. Дмитриевой, — говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло на 120-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». По предварительной информации, 21-летняя местная жительница за рулём «ВАЗ-Приора» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Audi A4, которым управлял 42-летний житель Ряжского района. В результате аварии девушка-водитель скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Пострадали пассажиры её автомобиля — 25-летняя жительница Ряжска и трое несовершеннолетних детей (двое четырёхлетних и девятилетняя девочка). Также травмы получил водитель Audi A4. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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В соцсетях объявили сбор для пострадавших в ДТП.