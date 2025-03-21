В ДТП в Рязанской области погибла 21-летняя девушка, пострадали трое детей

Пресс-служба УГИБДД Рязанской области сообщила подробности смертельного ДТП.

20 марта около 19:30 в Ряжском районе, на 120-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов», произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 21-летняя местная жительница за рулём «ВАЗ-Приора» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Audi A4, которым управлял 42-летний житель Ряжского района.

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В результате аварии девушка-водитель скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Пострадали пассажиры её автомобиля — 25-летняя жительница Ряжска и трое несовершеннолетних детей (двое четырёхлетних и девятилетняя девочка). Также травмы получил водитель Audi A4. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На место происшествия выезжал прокурор Ряжского района Максим Комягин.

По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Ряжского района.