В соцсетях объявили сбор средств для детей, пострадавших в ДТП в Ряжском районе

В соцсетях объявили сбор средств для детей, которые пострадали в ДТП в Ряжском районе 20 марта. Информацию публикуют ряжские паблики ВКонтакте.

В пользователям обратилась Lyubov Aliyarova, она представилася родственницей пострадавшей семьи. Женщина пишет:

— 20.03.25 произошла страшная авария! К сожалению, водитель «Приоры» скончалась в больнице от множества переломов и ссадин в 4:40 утра! Вместе с водителем в машине находилась девушка и три ребенка, 4 года, 4 года и 8 лет. У мальчика 4 года перелом бедра У девочки 4 года черепно-мозговая травма и повреждено лицо У девочки 8 лет перелом. И у второго пассажира перелом правой руки! Все лежат в Рязани!

Автор поста просит всех неравнодушных помочь, кто чем может. Напомним, ДТП произошло на 120-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». По предварительной информации, 21-летняя местная жительница за рулём «ВАЗ-Приора» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Audi A4, которым управлял 42-летний житель Ряжского района. В результате аварии девушка-водитель скончалась в медицинском учреждении от полученных травм. Пострадали пассажиры её автомобиля — 25-летняя жительница Ряжска и трое несовершеннолетних детей (двое четырёхлетних и девятилетняя девочка). Также травмы получил водитель Audi A4. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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По факту дорожной аварии правоохранительными органами организована процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры Ряжского района.