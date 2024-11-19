Посёлок «Новая Солотча» — скоро старт продаж!

Компания «Зелёный сад» в ближайшее время начнёт продажу квартир и индивидуальных коттеджей в селе Варские Рязанского района.

Посёлок «Новая Солотча» расположится в живописном экологически чистом районе и будет граничить с лесом. Дома, построенные в модном стиле шале, идеально впишутся в ландшафт местности и не нарушат хрупкую красоту первозданной природы.

Жители «Новой Солотчи» найдут здесь спокойствие и душевный комфорт. Посёлок будет построен с применением инновационных технологий, которые «Зелёный сад» использует в своих ЖК. Кроме того, в «Новой Солотче» появится необходимая инфраструктура: детский сад, школа, магазины, аптеки, салоны красоты.

Расположение посёлка уникально! Реки Ока, Солотча и Старица — в десятиминутной доступности, в пятнадцати минутах озёра Ласковское, Сегденское, Уржинское, Чёрненькое. Рядом биатлонный комплекс Алмаз» и развлекательный — «В некотором царстве», несколько кафе, термы, музей-усадьба И. П. Пожалостина.

«Новая Солотча» находится всего в 15 км от Рязани. Застройщик уже согласовал мастер-план и общую концепцию застройки посёлка с АО «Дом.РФ». Ждите старта продаж!

Реклама: ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ЗЕЛЕНЫЙ САД СТРОЙКОМПЛЕКС», ИНН: 621501491

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