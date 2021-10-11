Полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН пройдёт 15 октября

В пятницу, 15 октября во Дворце молодёжи состоится Полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН.

Участвуют рязанские команды: «За проезд передаем», «Армия прекрасных половин», «Время первых», Сборная семьи, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Видного, Ногинска и других городов России.

Многих из участников вы могли видеть на Первом музыкальном кубке губернатор Рязанской области, прошедшем в День города в ЦПКиО.

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