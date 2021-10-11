12.1 C
Рязань
Понедельник, 11 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости КВН

Полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН пройдёт 15 октября

7info
Полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН пройдёт 15 октября

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В пятницу, 15 октября во Дворце молодёжи состоится Полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН.

Участвуют рязанские команды: «За проезд передаем», «Армия прекрасных половин», «Время первых», Сборная семьи, а также гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Видного, Ногинска и других городов России.

Многих из участников вы могли видеть на Первом музыкальном кубке губернатор Рязанской области, прошедшем в День города в ЦПКиО.

Генеральный партнер Группа компаний Единство. Информационная поддержка: «Русское радио Рязань», РИА «7 новостей».

Самая полная и достоверная информация об Официальной Рязанской лиге Международного союза КВН в группе ВКонтакте.

Полуфинал Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН пройдёт 15 октября

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,707ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]