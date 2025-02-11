Половодье на Оке в этом году будет «значительно ниже нормы»

Половодье этой весной сильно не дотянет до нормативных значений. Такой прогноз дает в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

Проанализировав гидрометеорологические условия и прогноз погоды, метеоролог пришел к выводу, что весеннее половодье в этом году в реках центра Европейской части России будет незначительным.

Уровень воды на Оке и в Рязанской области характеризуют как «значительно ниже нормы». Такая же ситуация сложилась на Волге до Твери, в реках Тверской, Тульской, Орловской, Владимирской и Московской областей.