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Экология, природа, животные

Половодье на Оке в этом году будет «значительно ниже нормы»

Анастасия Мериакри

Половодье этой весной сильно не дотянет до нормативных значений. Такой прогноз дает в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус.

Проанализировав гидрометеорологические условия и прогноз погоды, метеоролог пришел к выводу, что весеннее половодье в этом году в реках центра Европейской части России будет незначительным.

Уровень воды на Оке и в Рязанской области характеризуют как «значительно ниже нормы». Такая же ситуация сложилась на Волге до Твери, в реках Тверской, Тульской, Орловской, Владимирской и Московской областей.

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