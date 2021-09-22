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Среда, 22 сентября, 2021
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Полиция сообщила подробности ДТП с пострадавшими под Рязанью

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Полиция сообщила подробности ДТП с пострадавшими под Рязанью

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Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Клепиковском районе.

Авария случилась 21 сентября в 13.00 на 21-м километре автодороги Спас-Клепики — Рязань. 27-летний рязанец, ехавший за рулём «Хёндай Солярис», не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем «Нива» под управлением 58-летнего жителя Клепиковского района.

Водитель «Нивы» госпитализирован. Травмированы его 43-летняя и 13-летняя пассажирки, водитель иномарки.

Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

Полиция сообщила подробности ДТП с пострадавшими под Рязанью

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