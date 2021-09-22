Полиция сообщила подробности ДТП с пострадавшими под Рязанью

Пресс-служба Госавтоинспекции сообщила подробности ДТП с четырьмя пострадавшими в Клепиковском районе.
Авария случилась 21 сентября в 13.00 на 21-м километре автодороги Спас-Клепики — Рязань. 27-летний рязанец, ехавший за рулём «Хёндай Солярис», не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем «Нива» под управлением 58-летнего жителя Клепиковского района.
Водитель «Нивы» госпитализирован. Травмированы его 43-летняя и 13-летняя пассажирки, водитель иномарки.
Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.