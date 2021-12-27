Полиция сообщила подробности ДТП с двумя погибшими на трассе М5 в Рязанском районе

Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязанской области, в котором погибли два человека.

25 декабря, в 20:40, на 270-м километре автодороги в Шиловском районе 29-летний житель Старожиловского района в сложных погодных условиях не справился с автомобилем ВАЗ-2107 и врезался в «Камаз» под управлением 50-летнего ростовчанина.

Погибли 18-летняя пассажирка и 30-летний пассажир легковушки. Водителю оказали медицинскую помощь на месте аварии.

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку.