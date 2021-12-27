-13.6 C
Рязань
Понедельник, 27 декабря, 2021
spot_img
На главнуюПроисшествияДорожные происшествия в Рязанской области

Полиция сообщила подробности ДТП с двумя погибшими на трассе М5 в Рязанском районе

7info

Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП на трассе М5 «Урал» в Рязанской области, в котором погибли два человека.

25 декабря, в 20:40, на 270-м километре автодороги в Шиловском районе 29-летний житель Старожиловского района в сложных погодных условиях не справился с автомобилем ВАЗ-2107 и врезался в «Камаз» под управлением 50-летнего ростовчанина.

Погибли 18-летняя пассажирка и 30-летний пассажир легковушки. Водителю оказали медицинскую помощь на месте аварии.

Реклама

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Полиция сообщила подробности ДТП с двумя погибшими на трассе М5 в Рязанском районе

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,859ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img