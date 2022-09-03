Суббота, 3 сентября, 2022
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Полиция прокомментировала нападение на пожилую женщину в Рязани

Все участники инцидента в Дашково-Песочне, во время которого пострадала пожилая женщина, установлены и опрошены. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Информация о пострадавшей правоохранителям поступила из больницы города Рязани.

— Проведена проверка, в ходе которой установлено, что повреждения получены в результате падения от толчка мужчины, — говорится в сообщении полиции. — Женщина от подачи заявления на мужчину, который её толкнул, отказалась, в связи с примирением с ним.

Проверка продолжается.

Ранее внучка пострадавшей опубликовала в соцсетях просьбу откликнуться очевидцев происшествия. По её словам, мужчина избил бабушку 30 августа на остановке общественного транспорта «Шереметьевская». Женщине вызывали скорую помощь.

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