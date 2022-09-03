Полиция прокомментировала нападение на пожилую женщину в Рязани

Все участники инцидента в Дашково-Песочне, во время которого пострадала пожилая женщина, установлены и опрошены. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.
Информация о пострадавшей правоохранителям поступила из больницы города Рязани.
Проверка продолжается.
Ранее внучка пострадавшей опубликовала в соцсетях просьбу откликнуться очевидцев происшествия. По её словам, мужчина избил бабушку 30 августа на остановке общественного транспорта «Шереметьевская». Женщине вызывали скорую помощь.