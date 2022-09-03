Суббота, 3 сентября, 2022
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В Дашково-Песочне неизвестный напал на пожилую женщину — внучка пострадавшей

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В микрорайоне Дашково-Песочня неизвестный мужчина напал на пожилую женщину. Об этом в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ сообщила внучка пострадавшей.

Рязанка просит откликнуться очевидцев инцидента, случившегося у остановки общественного транспорта «Шереметьевская» 30 августа в период времени 17.10 — 17.30.

Женщина получила множественные повреждения, побои сняты, написано заявление правоохранителям.

Рязанка пишет, что рядом со скорой было много людей, которые сообщили, что знают нападавшего. Она просит откликнуться очевидцев.

В Дашково-Песочне неизвестный напал на пожилую женщину — внучка пострадавшей
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