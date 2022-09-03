В микрорайоне Дашково-Песочня неизвестный мужчина напал на пожилую женщину. Об этом в группе RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ сообщила внучка пострадавшей.

Рязанка просит откликнуться очевидцев инцидента, случившегося у остановки общественного транспорта «Шереметьевская» 30 августа в период времени 17.10 — 17.30.

Женщина получила множественные повреждения, побои сняты, написано заявление правоохранителям.

Рязанка пишет, что рядом со скорой было много людей, которые сообщили, что знают нападавшего. Она просит откликнуться очевидцев.