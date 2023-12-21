Появилось видео с месте ДТП с автобусом на Южной окружной Рязани

7info публикует видео, сделанное на месте ДТП с автобусом Москва — Ташкент на Южной окружной дороге Рязани.

Напомним, авария случилась ночью 21 декабря. По данным Госавтоинспекции, 61-летний водитель из Узбекистана не справился с рулевым управлением и совершил наезд на барьерное ограждение.

По словам автора видео, в этом месте стоял водоналивной жёлтый бак, которые обычно ставят в начале ограждения. Позавчера его сбили. Вероятно, водитель автобуса не заметил ограждение.

Находившиеся в автобусе 6 пассажиров и 3 водителя не пострадали.