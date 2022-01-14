Поддержка кластерных проектов должна стать приоритетом в работе Государственного Фонда развития промышленности – Артём Никитин

14 января заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин представил коллективу Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области нового руководителя – Максима Жданова, а также поставил задачи по развитию новых направлений деятельности Фонда в связи с его объединением с Центром кластерного развития АНО «АРПСК».

В 2022 году в структуру Фонда вошёл Центр кластерного развития. В связи с этим приоритетом деятельности обновленной организации стало оказание финансовых мер поддержки проектов, реализуемых в рамках восьми разноотраслевых кластерных объединений, созданных в регионе в течение последних 3 лет.

На сегодняшний день в Фонде действует 5 собственных программ финансирования, которые предлагают предприятиям льготные займы по ставкам от 1 до 4 % годовых на срок до 5 лет. Капитализация Фонда в настоящий момент составляет более 400 млн рублей.

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Зампред правительства Рязанской области Артем Никитин заявил о необходимости обеспечить докапитализацию Фонда под потребности промышленных предприятий за счет федерального финансирования.

«Потребность в финансовых мерах поддержки в бизнес-среде становится все выше благодаря их высокой эффективности, – заявил Артем Никитина. – Регион самостоятельно докапитализировал Фонд в разгар пандемии: помощь оказалась крайне востребованной. Сейчас в период восстановления экономики и с учетом приоритета поддержки кластерных проектов запрос на такого рода господдержку будет только расти. Поэтому необходимо предпринять все возможные меры для докапитализации Фонда за счет федеральных средств».

Артем Никитин также поставил задачу разработать варианты поддержки, предусматривающие еще более льготные условия по действующим программам финансирования Фонда, а также подготовить к запуску новые программы, в том числе для реализации на рязанских промышленных предприятиях проектов по цифровой трансформации.