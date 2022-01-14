Поддержка кластерных проектов должна стать приоритетом в работе Государственного Фонда развития промышленности – Артём Никитин

14 января заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин представил коллективу Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области нового руководителя – Максима Жданова, а также поставил задачи по развитию новых направлений деятельности Фонда в связи с его объединением с Центром кластерного развития АНО «АРПСК».
В 2022 году в структуру Фонда вошёл Центр кластерного развития. В связи с этим приоритетом деятельности обновленной организации стало оказание финансовых мер поддержки проектов, реализуемых в рамках восьми разноотраслевых кластерных объединений, созданных в регионе в течение последних 3 лет.
На сегодняшний день в Фонде действует 5 собственных программ финансирования, которые предлагают предприятиям льготные займы по ставкам от 1 до 4 % годовых на срок до 5 лет. Капитализация Фонда в настоящий момент составляет более 400 млн рублей.
Зампред правительства Рязанской области Артем Никитин заявил о необходимости обеспечить докапитализацию Фонда под потребности промышленных предприятий за счет федерального финансирования.
Артем Никитин также поставил задачу разработать варианты поддержки, предусматривающие еще более льготные условия по действующим программам финансирования Фонда, а также подготовить к запуску новые программы, в том числе для реализации на рязанских промышленных предприятиях проектов по цифровой трансформации.