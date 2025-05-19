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Происшествия

Под Рязанью произошло смертельное ДТП: погибла женщина, есть пострадавшие

Анастасия Мериакри

18 мая под Рязанью случилось ДТП со смертельным исходом. В автокатастрофе погибла 47-летняя женщина, также есть пострадавшие.

Всё случилось в 17:30 на 482-ом километре автодороги «Золотое кольцо». Там столкнулись автомобили «Рено Сандеро» под управлением 37-летнего жителя города Рязани и автомобиля ВАЗ 2115 под управлением 47-летнего жителя города Касимова.

47-летняя пассажирка «пятнадцатой» погибла на месте. Водители автомобилей с различными травмами обращались за медицинской помощью.

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По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по региону.

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