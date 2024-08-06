«Победить Россию не удастся»: мощное пророчество об окончании СВО оставила провидица Абравитова

Предсказания о будущем, особенно касающиеся военных противостояний и конфликтов, всегда вызывают большое внимание и интерес у общества. Марианна Абравитова, как провидица, поделилась с МК своими видениями финала СВО на Украине.
По её мнению, завершить специальную военную операцию удастся до конца года. Наши противники чётко поняли: победить Россию не получится. Все цели СВО, по всей видимости, буду уже в обозримом будущем достигаться за счёт переговоров.
Что касается Третьей Мировой войны, Абравитова обращает внимание, что конфликтов становится всё больше, и некоторые люди могут стремиться к дестабилизации для достижения своих личных корыстных целей. Фактически мировая война уже началась, но идёт она в формате многочисленных вспышек и конфликтов, которые возникают по всему миру. Вместе с тем провидица отвечает на вопрос, будут ли люди применять ядерное оружие.