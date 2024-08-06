«Победить Россию не удастся»: мощное пророчество об окончании СВО оставила провидица Абравитова

Предсказания о будущем, особенно касающиеся военных противостояний и конфликтов, всегда вызывают большое внимание и интерес у общества. Марианна Абравитова, как провидица, поделилась с МК своими видениями финала СВО на Украине.

По её мнению, завершить специальную военную операцию удастся до конца года. Наши противники чётко поняли: победить Россию не получится. Все цели СВО, по всей видимости, буду уже в обозримом будущем достигаться за счёт переговоров.

Что касается Третьей Мировой войны, Абравитова обращает внимание, что конфликтов становится всё больше, и некоторые люди могут стремиться к дестабилизации для достижения своих личных корыстных целей. Фактически мировая война уже началась, но идёт она в формате многочисленных вспышек и конфликтов, которые возникают по всему миру. Вместе с тем провидица отвечает на вопрос, будут ли люди применять ядерное оружие.

— Его не будет. Слава Богу, человечество находится на таком цивилизованном витке, когда силы интеллектуальные и мудрые удержат оголтелых политиков, мечтающих устроить вселенскую бойню. Всё то, что мы можем наблюдать сейчас относительно начала Третьей Мировой войны, — это потрясание кулаками, — говорит Марианна Абравитова.

Ранее популярная провидица Аделина Панина увидела, каким будет «финальный аккорд» спецоперации.

— Сами боевые действия, вероятно, продлятся до 2025-го года. Конечно, нам еще придется долго заниматься урегулированием. Такого, чтобы мы вдруг пожали руки нашим врагам и начали с ними вновь общаться, конечно, не будет. Но этого нам и не надо, — говорит экстрасенс.

Панина увидела скорую смену руководства киевского режима. Владимир Зеленский изо всех сил старается сохранить свои позиции, но его дни сочтены:

— Судьба Зеленского уже предрешена, — говорит Аделина. – Вы же видите, как к нему в последнее время стали относиться простые жители Украины. Они прекрасно понимают, кто является главным виновником конфликта, кто привел их страну к кровопролитию… Зеленский бежит из страны и попробует затеряться за границей. У него это получится. До конца своих дней он будет вести такой образ жизни, что не позавидуешь. Его все будут презирать.

Также о дальнейшей печальной судьбе Владимира Зеленского рассказала ясновидящая Галина Янко.

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят, — сказала провидица.

При этом, по словам Янко, у Зеленского намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться:

— Ему надо прекратить увлекаться всем тем, что наносит организму вред. Но это он осознает уже после бегства из Украины, — говорит Янко.