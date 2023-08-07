Платный пляж под Рязанью не справился с наплывом посетителей в жару

Платный пляж «Аквамарин» в Дубровичах под Рязанью в прошедшие выходные не справился с наплывом посетителей, сообщает РИА «МедиаРязань».

Количество желающих отдохнуть у воды в сильную жару оказалось настолько большим, что на въезде образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, стоять приходилось порядка часа. Еда в кафе закончилась быстро, свободные шезлонги на пляже исчезли.

Владельцы платного пляжа рассказали, что пока место развивается, точно предсказать число посетителей невозможно. Поэтому возникли проблемы.

Ранее сообщалось про переполненный пляж на Борковском карьере Рязани.