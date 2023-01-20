Пятница, 20 января, 2023
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Петицию с требованием уволить и. о. директора рязанской школы №62 Ворнакову подписали 22 тысячи человек

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Фото: vk.com/c.vornakova

Петиция с требованием уволить и. о. директора школы №62 Светлану Ворнакову собрала 22 тысячи подписей. Такие данные были актуальны на 12.00 20 января.

Ранее в соцсети ВКонтакте появилось сообщение, что директор школы останавливала в коридоре учеников, проверяя одежду. Из-за низкой температуры некоторые школьники не соблюдали форму. Сообщалось, что Ворнакова остановила ученицу, у которой проблемы с сердцем. После разговора с директором у девочки, по словам автора поста, случился сердечный приступ. Причиной беседы стала тёплая толстовка, которую школьница надела по разрешению мамы.

По факту произошедшего мэрия проводила проверку, как итог – руководитель образовательного учреждения получила дисциплинарное взыскание. Сама Светлана Ворнакова охарактеризовала происходящее вокруг её персоны как политический заказ (она является депутатом Рязанской городской Думы и связывает атаку в соцсетях на себя с предстоящими выборами).

Летом 2021 года Ворнакова, которая тогда ещё не была директором школы, но являлась депутатом гордумы Рязани, опубликовала в запрещённой ныне в России соцсети фотографию в колосках. Многие посчитали, что она позирует топлесс.

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