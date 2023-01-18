Среда, 18 января, 2023
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Директор школы № 62 Рязани Ворнакова получила дисциплинарное взыскание

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Директор школы № 62 города Рязани Светлана Ворнакова получила дисциплинарное взыскание по итогам проверки. Об этом сообщили в администрации города.

Какие именно наложено наказание в мэрии не уточнили.

Напомним, Ворнакова организовала проверку ношения учениками школьной формы. Из-за мороза некоторые школьники утеплились и не соблюдали предписанный «дресс-код».

Позднее в соцсетях сообщили, что у одной девочки после разговора с директором случился сердечный приступ. Сама Ворнакова назвала появление подобной информации политическим заказом.

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