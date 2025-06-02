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Фото: пресс-служба телеканала "Россия"
Кино и ТВ

Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря»

Анастасия Мериакри

На телеканале «Россия» 9 и 10 июня состоится премьера первого спин-оффа культового сериала «Тайны следствия» – «У самого моря» (16+). История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.

Главные роли исполняют Ольга Павловец, Пётр Рыков, Максим Стоянов, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Фатеев, Ольга Чудакова и другие. Режиссер – Максим Демченко.

Подруга и коллега Марии Швецовой (Анна Ковальчук) Людмила Колонкова (Ольга Павловец) получает долгожданный отпуск и приезжает вместе с шестилетним сыном Ванечкой (Костя Каримов) в Сочи. Отдых омрачает одно обстоятельство: именно здесь семь лет назад Людмила познакомилась с отцом Ванечки Андреем (Пётр Рыков). Позже, уличив Андрея в измене, она так и не сказала ему, что беременна. От грустных воспоминаний Колонкову отвлекает ее новый сосед по апартаментам, Дмитрий из Томска (Максим Стоянов), который выручает ее во всех сложных ситуациях. Когда Ванечка сбегает от Людмилы в парке, именно Дмитрий помогает его отыскать. Мальчику показалось, что за ним кто-то следит. Колонкова считает, что сын фантазирует, пока однажды Ванечка не исчезает без следа. Героиня обращается в местное отделение полиции. Прежде всего оперативники начинают разыскивать Андрея. Но мог ли он похитить собственного сына? Постоянную поддержку Людмиле оказывают и ее друзья-коллеги из Санкт-Петербурга – Кораблёв (Игорь Николаев) и Курочкин (Александр Новиков).

Режиссер Максим Демченко: «У самого моря» – первый спин-офф «Тайн следствия», и потому очень хотелось его сделать. Это проект, который позволяет рассказать чуть подробнее об одном из персонажей «Тайн следствия» Людмиле Колонковой, о ее личной жизни, об истории отца ее сына Ванечки и о событиях, которые с ней происходят в отпуске и в некоторой степени ворошат ее прошлое. То есть тут есть и мелодраматическая линия, и, конечно, детектив. Куда же без него? Оля Павловец – моя любимая актриса! Мы с ней огромное количество проектов отработали вместе. Она умудряется быть теплой, коммуникабельной и бесконечно талантливой. Из героев «Тайн следствия» мы вновь увидим Курочкина и Кораблёва, которые помогают Людмиле с поездкой в Сочи, а также познакомимся с большим количеством новых персонажей в исполнении очень интересных, известных, замечательных артистов, таких как Пётр Рыков, Алексей Фатеев, Максим Стоянов. «У самого моря» – проект, который принес нам, как создателям, радость. Мы были счастливы, когда работали над ним, и до сих пор вспоминаем о съемках с невероятным удовольствием».

Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря» История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.
Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря» История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.
Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря» История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.
Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря» История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.
Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря» История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.
Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря» История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.
Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря» История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.
Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря» История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.
Первый спин-офф легендарного сериала-хита «Тайны следствия» – «У самого моря» История о майоре юстиции Людмиле Колонковой и ее долгожданном отпуске, который проходит не так гладко, как хотелось бы.

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