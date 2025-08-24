Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается

В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Об этом сообщает губернатор Павел Малков.
Соревнования прошли на территории биатлонного комплекса «Алмаз» 24 августа. Глава региона приветствовал участников и организаторов фестиваля.
В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров, совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.
Состязания организованы Союзом биатлонистов России и Ассоциацией «Любительская спортивная лига биатлона» при поддержке Министерства спорта РФ и Правительства Рязанской области. На старт вышли более 124 представителей 12 российских регионов и участники из Республики Беларусь.
Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста и не имеющих спортивной квалификации. Состоялись масстарты на лыжероллерах в дисциплинах «Мастерс» и «Основная», а также «Кросс» бегом. Дистанции составили 7,5 км, 6 км и 5 км соответственно. На каждой из них было по четыре огневых рубежа.
