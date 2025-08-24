Воскресенье, 24 августа, 2025
14.6 C
Рязань
Спорт

Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается

Анастасия Мериакри

В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

Соревнования прошли на территории биатлонного комплекса «Алмаз» 24 августа. Глава региона приветствовал участников и организаторов фестиваля.

«Очень здорово, что такой прекрасный и зрелищный вид спорта, как биатлон, у нас активно развивается. Это происходит в том числе благодаря поддержке социально ответственного бизнеса. Сегодня здесь более сотни спортсменов-любителей самых разных возрастов. Рады всем, кто любит спорт и регулярно им занимается», – отметил Павел Малков.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров, совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.

Состязания организованы Союзом биатлонистов России и Ассоциацией «Любительская спортивная лига биатлона» при поддержке Министерства спорта РФ и Правительства Рязанской области. На старт вышли более 124 представителей 12 российских регионов и участники из Республики Беларусь.

Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста и не имеющих спортивной квалификации. Состоялись масстарты на лыжероллерах в дисциплинах «Мастерс» и «Основная», а также «Кросс» бегом. Дистанции составили 7,5 км, 6 км и 5 км соответственно. На каждой из них было по четыре огневых рубежа.

Возрастное ограничение 6+.

Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.
Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин.

Самые читаемые материалы

Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Новости России

Мать Пригожина высказалась о версии с инсценировкой его гибели

У родственников нет сомнений в гибели бизнесмена Евгения Пригожина,...

Последние новости

Новости Касимова

Музей в виде блиндажа открылся в Касимове

В музее представлены макеты современного вооружения и боеприпасов, обмундирование, средства связи и образцы дронов, предметы быта, находящиеся на передовой в современных окопах и блиндажах.
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.
Новости России

Учителя рассказали, чем обернется сокращение уроков английского

Сокращение часов на изучение английского в средней школе негативно...
Транспорт и дороги

В Рязанской области отремонтировали 24 пешеходных перехода с начала 2025 года

Основной причиной травмирования граждан по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через пути в неположенных местах в непосредственной близости от движущихся поездов.
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...
Новости России

«МК»: Лолита расплакалась и убежала со сцены

Певица Лолита Милявская расплакалась и убежала со сцены после...
Происшествия

Пенсионерке отказали учесть в трудовой стаж 6 лет работы портнихой

В региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования женщине отказали учесть в страховой стаж 6 лет работы в качестве портного верхней одежды и произвести перерасчет пенсии.
Общество

В Рязани после аварии полностью восстановлено электроснабжение

В воскресенье, 24 августа, на подстанции 110 кВ «Лихачево» произошло технологическое нарушение. В результате которого частично было ограничено электроснабжение потребителей в Рязани.