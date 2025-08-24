Павел Малков: Здорово, что такой спорт, как биатлон, у нас активно развивается

В Рязанской области прошли Всероссийские соревнования по биатлону среди спортсменов-любителей «Всероссийский фестиваль биатлона». Об этом сообщает губернатор Павел Малков.

Соревнования прошли на территории биатлонного комплекса «Алмаз» 24 августа. Глава региона приветствовал участников и организаторов фестиваля.

«Очень здорово, что такой прекрасный и зрелищный вид спорта, как биатлон, у нас активно развивается. Это происходит в том числе благодаря поддержке социально ответственного бизнеса. Сегодня здесь более сотни спортсменов-любителей самых разных возрастов. Рады всем, кто любит спорт и регулярно им занимается», – отметил Павел Малков.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, президент союза биатлонистов России Виктор Майгуров, совладелец и управляющий партнер корпорации «Технониколь» Сергей Колесников.

Состязания организованы Союзом биатлонистов России и Ассоциацией «Любительская спортивная лига биатлона» при поддержке Министерства спорта РФ и Правительства Рязанской области. На старт вышли более 124 представителей 12 российских регионов и участники из Республики Беларусь.

Соревнования прошли в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста и не имеющих спортивной квалификации. Состоялись масстарты на лыжероллерах в дисциплинах «Мастерс» и «Основная», а также «Кросс» бегом. Дистанции составили 7,5 км, 6 км и 5 км соответственно. На каждой из них было по четыре огневых рубежа.

