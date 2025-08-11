Павел Малков: Запускаем на маршруты Рязани 15 троллейбусов

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о работе по укреплению парка городского общественного транспорта. Его обновление продолжится, в частности, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Павел Малков отметил: «Запускаем на маршруты Рязани 15 троллейбусов. Машины получили из Санкт-Петербурга благодаря поддержке Губернатора Александра Дмитриевича Беглова. Троллейбусы прошли капитально-восстановительный ремонт, оформлены в едином городском стиле. Это современный, комфортный транспорт с видеонаблюдением и информационными табло».

Глава региона добавил, что с учетом запросов жителей троллейбусы в течение двух недель выйдут на маршруты № 3, 5, 9 и 16.

Губернатор подчеркнул, что за несколько лет приобретено 30 новых троллейбусов. В этом году будет закуплено еще 14 новых машин благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Также продолжится обновление городского транспорта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».