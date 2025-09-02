Павел Малков: Задача – обеспечить системную работу по программе капремонта без срывов и недоработок

Губернатор Павел Малков принял участие в межведомственном совещании при прокуроре Рязанской области, на котором обсуждались проблемные вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов и подготовка жилфонда к предстоящему отопительному сезону.

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам укрепления межведомственного взаимодействия, повышения качества работы подрядных организаций и соблюдения установленных сроков капитального ремонта многоквартирных домов. В работе участвовали прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, Вице-губернатор Артем Бранов, министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост, начальник Государственной жилищной инспекции Татьяна Тарасюк, глава администрации г. Рязани Виталий Артемов, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Альберт Керян, руководители подразделений областной прокуратуры.

Губернатор Павел Малков поблагодарил прокуратуру за конструктивное сотрудничество и серьезную поддержку в работе по всем направлениям.

«Главная задача – обеспечить системную работу по программе капремонта без срывов и недоработок. Постепенно ситуация выравнивается, но нужно еще многое сделать, чтобы система стала по-настоящему эффективной. Занимаемся донастройкой программы капремонта, вопросами планирования, актуализации и выполнения. Особое внимание уделяем привлечению квалифицированных подрядчиков. Серьезно работаем и с фондом капремонта: принят ряд решений, в том числе управленческих», – сказал глава региона.

Он отметил также необходимость повышения платежной дисциплины и выстраивания диалога с людьми при подготовке и в ходе проведения работ по капремонту жилых домов.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев подчеркнул, что вопросы реализации капитального ремонта многоквартирных домов находятся под пристальным вниманием органов прокуратуры. Совместно с Правительством региона ведется планомерная работа по оптимизации программы капремонта, есть ощутимые улучшения.

«Краткосрочный план скорректирован с учетом реальных возможностей исполнения, что уже принесло свои плоды. Наблюдается значительный прогресс в заключении договоров на выполнение работ, процесс стал более динамичным. Тем не менее, существуют и проблемные аспекты, требующие оперативного решения», – сказал Дмитрий Коданев.

По итогам совещания принят ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение своевременного и качественного выполнения всех плановых работ, а также пуска тепла в жилые дома, которые обновляются в этом году в рамках программы капремонта. Было подчеркнуто значение эффективности работы Фонда при исполнении региональной программы капремонта.