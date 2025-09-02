Павел Малков: Задача – обеспечить системную работу по программе капремонта без срывов и недоработок

Губернатор Павел Малков принял участие в межведомственном совещании при прокуроре Рязанской области, на котором обсуждались проблемные вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов и подготовка жилфонда к предстоящему отопительному сезону.
В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам укрепления межведомственного взаимодействия, повышения качества работы подрядных организаций и соблюдения установленных сроков капитального ремонта многоквартирных домов. В работе участвовали прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, Вице-губернатор Артем Бранов, министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост, начальник Государственной жилищной инспекции Татьяна Тарасюк, глава администрации г. Рязани Виталий Артемов, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Альберт Керян, руководители подразделений областной прокуратуры.
Губернатор Павел Малков поблагодарил прокуратуру за конструктивное сотрудничество и серьезную поддержку в работе по всем направлениям.
Он отметил также необходимость повышения платежной дисциплины и выстраивания диалога с людьми при подготовке и в ходе проведения работ по капремонту жилых домов.
Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев подчеркнул, что вопросы реализации капитального ремонта многоквартирных домов находятся под пристальным вниманием органов прокуратуры. Совместно с Правительством региона ведется планомерная работа по оптимизации программы капремонта, есть ощутимые улучшения.
По итогам совещания принят ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение своевременного и качественного выполнения всех плановых работ, а также пуска тепла в жилые дома, которые обновляются в этом году в рамках программы капремонта. Было подчеркнуто значение эффективности работы Фонда при исполнении региональной программы капремонта.