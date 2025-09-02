Вторник, 2 сентября, 2025
15.8 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков: Задача – обеспечить системную работу по программе капремонта без срывов и недоработок

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков принял участие в межведомственном совещании при прокуроре Рязанской области, на котором обсуждались проблемные вопросы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов и подготовка жилфонда к предстоящему отопительному сезону.

В ходе совещания особое внимание было уделено вопросам укрепления межведомственного взаимодействия, повышения качества работы подрядных организаций и соблюдения установленных сроков капитального ремонта многоквартирных домов. В работе участвовали прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев, Вице-губернатор Артем Бранов, министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост, начальник Государственной жилищной инспекции Татьяна Тарасюк, глава администрации г. Рязани Виталий Артемов, и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Альберт Керян, руководители подразделений областной прокуратуры.

Губернатор Павел Малков поблагодарил прокуратуру за конструктивное сотрудничество и серьезную поддержку в работе по всем направлениям.

«Главная задача – обеспечить системную работу по программе капремонта без срывов и недоработок. Постепенно ситуация выравнивается, но нужно еще многое сделать, чтобы система стала по-настоящему эффективной. Занимаемся донастройкой программы капремонта, вопросами планирования, актуализации и выполнения. Особое внимание уделяем привлечению квалифицированных подрядчиков. Серьезно работаем и с фондом капремонта: принят ряд решений, в том числе управленческих», – сказал глава региона.

Он отметил также необходимость повышения платежной дисциплины и выстраивания диалога с людьми при подготовке и в ходе проведения работ по капремонту жилых домов.

Прокурор Рязанской области Дмитрий Коданев подчеркнул, что вопросы реализации капитального ремонта многоквартирных домов находятся под пристальным вниманием органов прокуратуры. Совместно с Правительством региона ведется планомерная работа по оптимизации программы капремонта, есть ощутимые улучшения.

«Краткосрочный план скорректирован с учетом реальных возможностей исполнения, что уже принесло свои плоды. Наблюдается значительный прогресс в заключении договоров на выполнение работ, процесс стал более динамичным. Тем не менее, существуют и проблемные аспекты, требующие оперативного решения», – сказал Дмитрий Коданев.

По итогам совещания принят ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение своевременного и качественного выполнения всех плановых работ, а также пуска тепла в жилые дома, которые обновляются в этом году в рамках программы капремонта. Было подчеркнуто значение эффективности работы Фонда при исполнении региональной программы капремонта.

Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

Три дня и точка: как новые правила по больничным изменят вашу жизнь

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила, касающиеся больничных листов. Теперь получить пятый за полгода больничный можно будет лишь на три дня
Новости мира

«Пусти козла в огород»: Коц осудил выходку Алиева на саммите ШОС

Военный корреспондент Александр Коц осудил в телеграм-канале поступок президента...
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.
Общество

Школы Рязанской области переходят на новую цифровую платформу вместо «БАРС.Образование»

С 1 сентября учителя, родители и школьники будут работать в новой цифровой среде, которая делает образовательный процесс удобнее и прозрачнее.

Последние новости

Транспорт и дороги

Новая платная парковка появилась на улице Вокзальной в Рязани

Площадка была обустроена: уложен новый асфальт, установлено пешеходное ограждение.
Общество

В школах Рязанской области ввели новое меню для детей с непереносимостью лактозы

В результате получилось индивидуально разработанное меню с учетом всех особенностей, качественные альтернативы молочным продуктам.
Новости России

Российские войска расчистили путь на Одессу для «супербомб»

Российские войска нанесли массированные удары по военным объектам в Одесской области, используя как управляемые авиабомбы, так и беспилотники «Герань-2».
Общество

Рязанская область присоединилась к инклюзивному проекту «Театр+Общество»

В рамках совместной деятельности планируется создание креативной лаборатории с мастер-классами для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Общество

В Рязанской области стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ

Дополнительный период организован для тех, кто не прошел государственную итоговую аттестацию девятиклассников в основной период и не получил аттестат об основном общем образовании.
Власть и политика

В Рязанском колледже имени Н.Н. Комарова по партийному проекту «Единой России» «Защита животного мира» открыли уникальный учебно-кинологический центр

Инициатива строительства центра была презентована на заседании общественного совета партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира».
Власть и политика

Аркадий Фомин встретился с участниками региональной кадровой программы «ГЕРОИ62»

Участники проекта рассказали спикеру законодательного собрания о своей мотивации, интересных для них направлениях и навыках, которые хотели бы получить.
Армия и СВО

В Рязанской области изменился порядок вступления в наследство для семей участников СВО

Согласно изменениям в федеральном законодательстве, близкие могут вступить в наследство даже при пропуске установленного срока без обращения в суд.