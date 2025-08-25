Павел Малков: В Ряжске появится детский парк «Орлёнок»

Команда из Ряжска на протяжении девяти лет пыталась выиграть грант на строительство детского парка «Орлёнок», но каждый раз что-то мешало. Однако это упорство не осталось незамеченным. По решению губернатора Рязанской области Павла Малкова, проект всё-таки будет реализован, но уже за счёт средств областного бюджета.

Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале, отметив, что такое упорство в достижении цели нужно поощрять.

— Такое упорство в достижении цели надо поощрять. Решил поддержать проект и реализовать его за счет средств областного бюджета, — написал глава региона.

2025 год стал по-настоящему успешным для Рязанской области. Сразу шесть проектов из региона стали победителями юбилейного, десятого, Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Это рекорд для области и максимум, который может получить один субъект. Все проекты, одержавшие победу, получат федеральную поддержку.

Работы по строительству парка «Орлёнок» начнутся уже в следующем году. Это станет событием для жителей Ряжска, которые ждали этот проект почти десять лет.