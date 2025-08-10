Павел Малков сообщил об открытии в Касимовском округе выставки, посвященной операции «Поток»

В Касимовском округе открылась выставка, посвященная легендарной операции «Поток». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Экспозиция находится в Музее воинской славы села Погост Касимовского района. В её центре – фрагмент трубы с газовой магистрали, которая вела в Суджу. Шесть дней наши бойцы двигались по ней в тыл противника. Они преодолели более десяти километров. Экспонаты рассказывают о трудностях, с которыми столкнулись наши воины. О мужестве, военной смекалке и героических усилиях, благодаря которым была освобождена Суджа.

В открытии приняли участие ветераны СВО, а также экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.