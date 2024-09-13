Пятница, 13 сентября, 2024

Павел Малков проверил ход строительства спорткомплекса в посёлке Мехзавода

Автор: Алексей Самохин

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Губернатор Рязанской области Павел Малков проверил ход строительства спорткомплекса в посёлке Мехзавода. Подробности глава региона сообщил в телеграм-канале.

По словам Малкова, в микрорайоне давно не хватает спортивных объектов, и новый физкультурно-оздоровительный комплекс поможет решить эту проблему. Строительство идёт в рамках нацпроекта «Демография», работы движутся полным ходом.

В состав комплекса войдут бассейн, большой спортзал с трибунами и малые спортивные залы. Здесь планируется открыть секции по футболу, волейболу, плаванию и дзюдо. На базе комплекса будет работать спортивная школа «Динамо».

Проект предусматривает комплексное развитие территории. Помимо самого комплекса, полностью ремонтируется подъездная дорога, включая тротуары и освещение.

Губернатор поручил обустроить территорию и за пределами спорткомплекса, обеспечив удобные подходы от жилых домов.

— Новый спорткомплекс станет центром, вокруг которого будет формироваться благоустройство всей близлежащей территории, — написал Павел Малков.

Завершение строительства запланировано на ноябрь, а уже с января жители смогут заниматься спортом в своём микрорайоне.

Павел Малков проверил ход строительства спорткомплекса в посёлке Мехзавода
Павел Малков проверил ход строительства спорткомплекса в посёлке Мехзавода
Павел Малков проверил ход строительства спорткомплекса в посёлке Мехзавода

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