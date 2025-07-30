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Экономика и бизнес

Павел Малков: При хороших погодных условиях сможем собрать около трёх миллионов тонн зерновых

Алексей Самохин
Фото: t.me/pavelmalkov_official

В Рязанской области стартовала уборочная кампания. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своём телеграм-канале.

Из-за прохладной погоды в июне к уборке зерновых в этом году приступили на неделю позже обычного. Сейчас работа ведётся во всех муниципалитетах, темпы хорошие. Уже определились лидеры: лучшие результаты демонстрируют хозяйства Александро-Невского, Сараевского, Сапожковского, Рязанского районов и Ряжского округа.

По словам губернатора, аграрии обеспечены всем необходимым — техникой и топливом. На полях уже работают более 950 комбайнов, а в разгар кампании число машин увеличится до 1,5 тысячи. При благоприятной погоде ожидается собрать около 3 миллионов тонн зерновых и 500 тысяч тонн масличных культур.

«Поручил заместителю председателя правительства Александру Петровичу Шаститко лично контролировать ход уборочной кампании и оперативно реагировать на все потребности отрасли», — добавил губернатор.

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