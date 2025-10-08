Павел Малков поручил проанализировать и отработать проблемные вопросы по старту отопительного сезона

Губернатор Павел Малков на заседании Правительства Рязанской области 8 октября заслушал отчет главы администрации Рязани Виталия Артемова о ходе отопительного сезона и мерах по решению проблемных вопросов, связанных с пуском отопления в жилищном фонде города.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил, что все учреждения соцсферы подключены к отоплению. В жилфонде в настоящее время тепла нет в 39 из 2700 многоквартирных домов. В течение двух ближайших дней они будут подключены, проблемные вопросы отрабатываются профильными службами и управляющими компаниями. В этом году при подготовке к отопительному сезону было отремонтировано 28 км магистральных теплосетей, что на 27% больше, чем годом ранее. Перерасчет оплаты за отопление жителям будет сделан автоматически, заявления подавать не нужно.

Губернатор Павел Малков отметил, что в целом старт отопительного сезона прошел лучше, чем в предыдущие годы, но определенные проблемы имеются. Будет сформирован перечень замечаний и предложений для дальнейшей проработки и принятия необходимых мер. Дополнительное внимание будет уделено качеству работы управляющих компаний в этом направлении.

«Проблемные вопросы по старту отопительного сезона будем анализировать и дальше отрабатывать. Дал поручение ГЖИ подготовить информацию по управляющим компаниям. Посмотрим, как они справились с пуском тепла и где есть недоработки с их стороны. Главное, чтобы они не повторялись в будущем. Необходимо сделать выводы и грамотно выстроить работу на следующий год. По фактам нарушений, допущенных управляющими компаниями при пуске тепла в дома, будем обращаться в соответствующие структуры», – сказал Павел Малков.