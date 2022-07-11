Врио губернатора Павел Малков поручил незамедлительно устранить последствия урагана, который обрушился на Рязанскую область 11 июля. Сообщение он опубликовал в своём Telegram-канале.

В Рязани и нескольких районах области прошёл сильный ураган с ливнем и градом. Уже сейчас видны его последствия — поваленные деревья, оборванные провода, поврежденные автомобили.

Поручил администрации областного центра незамедлительно приступить к устранению последствий. Городские службы должны принять для этого все необходимые меры. Такое же поручение — главам администраций муниципалитетов. Завтра отчитаться о результатах работ.

Прошу жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности. По прогнозам синоптиков, такие погодные условия сохранятся до конца суток.