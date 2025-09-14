Павел Малков подвел итоги прошедших выборов в Рязанской области

Павел Малков подвел итоги завершившихся трехдневных выборов в Рязанской области. Явка составила 43%.

«Впереди подсчёт голосов, но уже можно уверенно сказать: выборы прошли спокойно, легитимно и строго в правовом поле. Спасибо всем жителям Рязанской области, кто пришёл на участки и сделал свой выбор. Вы проявили ответственность и поддержали развитие нашего региона», — отметил глава региона.

Павел Малков также поблагодарил всех, кто обеспечивал избирательный процесс. На 963 участках по всей области работали члены избирательных комиссий, наблюдатели. Управления МВД, Росгвардии и МЧС обеспечивали порядок и общественную безопасность.

Тысячи людей работали в эти дни, чтобы всё было организовано на самом высоком уровне.

Павел Малков принял участие в голосовании на избирательном участке №1023, расположенном в «Школе № 7» Русской классической школе». Глава региона подчеркнул, что всегда принимает участие в голосовании на выборах различного уровня, поскольку от этого зависит будущее страны, регионов и муниципалитетов.

В Рязанской области в 20:00 закрылись все 963 избирательных участка. Начался подсчет голосов.

Подсчет голосов начинается с того, что члены УИК с правом решающего голоса подсчитывают неиспользованные бюллетени и «погашают» их, отрезая левый нижний угол. После подсчитывают число испорченных избирателями бюллетеней. Затем начинается подсчет бюллетеней в сейф-пакетах и переносных ящиках для голосования.