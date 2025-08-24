Павел Малков: Победа рязанского спортсмена в чемпионате мира – гордость для Касимова и всей Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал победу касимовца Захара Петрова на чемпионате мира.
Глава региона отметил, что сегодня в Милане завершился финал чемпионата мира в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Экипаж мастера спорта международного класса Захара Петрова уверенно выиграл гонку и финишировал первым. Таким образом, рязанский спортсмен стал пятикратным чемпионом мира.
Захар Петров продолжает тренироваться в родном Касимове. Его наставники – Заслуженный тренер России Елена Иванова и тренер высшей категории Владимир Клинов.