Павел Малков: Победа рязанского спортсмена в чемпионате мира – гордость для Касимова и всей Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал победу касимовца Захара Петрова на чемпионате мира.

Глава региона отметил, что сегодня в Милане завершился финал чемпионата мира в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Экипаж мастера спорта международного класса Захара Петрова уверенно выиграл гонку и финишировал первым. Таким образом, рязанский спортсмен стал пятикратным чемпионом мира.

«Для нашего спортсмена это уже второе золото на нынешних соревнованиях: ранее он стал чемпионом в каноэ-одиночке на 500 метров, – сказал Павел Малков. – Эта победа – гордость для Касимова и всей Рязанской области!».

Захар Петров продолжает тренироваться в родном Касимове. Его наставники – Заслуженный тренер России Елена Иванова и тренер высшей категории Владимир Клинов.