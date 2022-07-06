Павел Малков ответил на опрос о парковках в Рязани

В Рязани не хватает не только парковок, но и обустроенных общественных пространств. Об этом 6 июля, во время прямого эфира, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Малков отметил необходимость создания пешеходного маршрута, мест для отдыха.

Политик во время объезда города регулярно интересуется наличем парковок. При этом он уверен, что вопрос должен решаться комплексно, город должен быть удобным для людей.

Определены места для возможного строительства парковок в центре города, сейчас решаются организационные вопросы.