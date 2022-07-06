spot_img
7info

Павел Малков ответил на опрос о парковках в Рязани

В Рязани не хватает не только парковок, но и обустроенных общественных пространств. Об этом 6 июля, во время прямого эфира, заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Малков отметил необходимость создания пешеходного маршрута, мест для отдыха.

Политик во время объезда города регулярно интересуется наличем парковок. При этом он уверен, что вопрос должен решаться комплексно, город должен быть удобным для людей.

Определены места для возможного строительства парковок в центре города, сейчас решаются организационные вопросы.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7