Павел Малков доложил Путину о ситуации с лесными пожарами под Рязанью

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков принял участие в совещании с членами правительства РФ, которое провел президент России Владимир Владимирович Путин. Об этом он написал на странцие ВКонтакте.
Были озвучены предварительные итоги работы правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров.
Рассказал о текущей обстановке в регионе. Ситуация находится под контролем, проводится тушение. Остался один сложный очаг на восточной кромке пожара. Погода по-прежнему неблагоприятная: сильный ветер. Работа продолжается.
Благодарен федеральному центру за оперативную поддержку.
Огромное спасибо за помощь сотрудникам МЧС, Рослесхоза, Авиалесоохраны и Минприроды, огнеборцам из других регионов и волонтерам. Лично мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, который предоставил основную часть личного состава и техники.
После ликвидации возгораний необходимо будет оперативно привести в порядок населенные пункты, рядом с которыми велась борьба с пожаром.
Также необходимо проанализировать причины возникновения и распространения огня. Будем работать по всем болевым точкам, которые наглядно проявились во время ЧС.