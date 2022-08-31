Павел Малков доложил Путину о ситуации с лесными пожарами под Рязанью

Были озвучены предварительные итоги работы правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров.

Рассказал о текущей обстановке в регионе. Ситуация находится под контролем, проводится тушение. Остался один сложный очаг на восточной кромке пожара. Погода по-прежнему неблагоприятная: сильный ветер. Работа продолжается.

Благодарен федеральному центру за оперативную поддержку.

Огромное спасибо за помощь сотрудникам МЧС, Рослесхоза, Авиалесоохраны и Минприроды, огнеборцам из других регионов и волонтерам. Лично мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину, который предоставил основную часть личного состава и техники.

После ликвидации возгораний необходимо будет оперативно привести в порядок населенные пункты, рядом с которыми велась борьба с пожаром.

Также необходимо проанализировать причины возникновения и распространения огня. Будем работать по всем болевым точкам, которые наглядно проявились во время ЧС.