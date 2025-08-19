В понедельник, 18 августа 2025 года, в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве, по окончании всенощного бдения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандритов в епископы. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Во время богослужения были наречены:

архимандрит Кирилл (Умрилов), клирик Томской епархии — в епископа Отрадненского и Похвистневского;

архимандрит Иоанн (Железов), наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы — в епископа Бронницкого, викария Святейшего Патриарха;

архимандрит Исаакий (Иванов), клирик Рязанской епархии — в епископа Касимовского и Сасовского;

архимандрит Силуан (Конев), клирик Бежецкой епархии — в епископа Ржевского и Торопецкого.

При наречении архимандрит Исаакий обратился к Патриарху со ставленническим словом.