В понедельник, 18 августа 2025 года, в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве, по окончании всенощного бдения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандритов в епископы. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.
Во время богослужения были наречены:
архимандрит Кирилл (Умрилов), клирик Томской епархии — в епископа Отрадненского и Похвистневского;
архимандрит Иоанн (Железов), наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы — в епископа Бронницкого, викария Святейшего Патриарха;
архимандрит Исаакий (Иванов), клирик Рязанской епархии — в епископа Касимовского и Сасовского;
архимандрит Силуан (Конев), клирик Бежецкой епархии — в епископа Ржевского и Торопецкого.
При наречении архимандрит Исаакий обратился к Патриарху со ставленническим словом.
Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
В течение трех дней участники сборов были вовлечены в насыщенную программу: сдача фитнес-тестов, а также нормативов на льду, прохождение теоретических тестирований, разборы игровых эпизодов, встреча с психологом
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вместе с депутатами Александром Шевыревым и Романом Иголкиным, а также с участником региональной программы «Герои62» Константином Пановым посетил пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в Рязани на улице Каширина.