Вторник, 19 августа, 2025
19.4 C
Рязань
Религия

Патриарх Кирилл нарёк архимандрита Исаакия в епископа Касимовского и Сасовского

Алексей Самохин
Фото: Патриархия.ru

В понедельник, 18 августа 2025 года, в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве, по окончании всенощного бдения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандритов в епископы. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии. 

Во время богослужения были наречены:

архимандрит Кирилл (Умрилов), клирик Томской епархии — в епископа Отрадненского и Похвистневского;

архимандрит Иоанн (Железов), наместник Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы — в епископа Бронницкого, викария Святейшего Патриарха;

архимандрит Исаакий (Иванов), клирик Рязанской епархии — в епископа Касимовского и Сасовского;

архимандрит Силуан (Конев), клирик Бежецкой епархии — в епископа Ржевского и Торопецкого.

При наречении архимандрит Исаакий обратился к Патриарху со ставленническим словом.

Я благодарен Богу и богомудрым архипастырям, под чутким водительством и наставничеством которых совершалось мое служение: митрополиту Евсевию (Саввину), митрополиту Крутицкому и Коломенскому Павлу, покойному митрополиту Вениамину (Зарицкому) и митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.
Большая часть времени моего служения прошла в Иоанно-Богословском монастыре Рязанской епархии. Эта древняя обитель была разорена в советский период и с 1989 года возрождалась архимандритом Авелем (Македоновым) с братией. Обладая глубоким духовным опытом, в том числе опытом служения на Святой Горе Афон, он обогатил Иоанно-Богословскую обитель древними монашескими традициями, дал возможность монахам и паломникам быть под его духовным руководством. Я благодарен Богу за встречи с отцом Авелем еще до принятия мною монашества, за возможность жить и служить с монахами, преемниками его опыта.

Самые читаемые материалы

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Культура и события

Рязанка прошла кастинг проекта «Ну-ка, все вместе!» телеканала «Россия»

Программа вышла в эфир в пятницу, 15 августа. 
Новости России

Мария Захарова: Россия предупреждала, что этот монстр, аморальный и кровожадный, никогда не остановится

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщение главы МИД Венгрии Петер Сийярто о том, что Украина атаковала ведущий в Венгрию нефтепровод из-за чего поставки нефти в страну остановлены.
Происшествия

У пострадавших в результате ЧП в Рязанской области выявлены акубаротравмы и тугоухость

Все пациенты, доставленные в Рязанскую ОКБ, находятся в удовлетворительном состоянии. Их уже перевели из реанимации в профильные отделения, где они продолжают получать необходимое лечение.

Последние новости

Общество

В Рязани ПАО «РЭСК» разыгрывает ценные призы среди своих клиентов

Среди участников будут разыграны: Яндекс Станция Алиса Midi, робот-пылесос, кофемашина, три Яндекс Станции Алиса Mini, а также пять подарочных сертификатов на маркетплейс номиналом 3000 рублей.
Новости России

В Бурятии задержан бывший опекун беременной шестиклассницы 

Ситуацию взяла под личный контроль уполномоченный по правам ребёнка в регионе.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Спорт

В Рязани прошли сборы хоккейных арбитров ЦФО

В течение трех дней участники сборов были вовлечены в насыщенную программу: сдача фитнес-тестов, а также нормативов на льду, прохождение теоретических тестирований, разборы игровых эпизодов, встреча с психологом
Новости России

Лебедев раскрыл подробности ночной атаки по Кременчугу

По его словам, в результате атаки уничтожены не только резервуары на местном нефтезаводе, но и западная военная техника.
Происшествия

Житель Рязани задержан за убийство родственника

Двое пожилых родственников, 60 и 68 лет, в состоянии алкогольного опьянения поссорились. В ходе конфликта младший из мужчин нанес старшему несколько ударов в область головы.
Новости России

Автоэксперт рассказал, как вычислить работавший в такси автомобиль

Тем, кто хочет гарантированно избежать покупки «убитого» автомобиля, Баканов рекомендует обращаться за помощью к профессиональным подборщикам.
Власть и политика

Аркадий Фомин посетил пункт отбора на военную службу по контракту

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин вместе с депутатами Александром Шевыревым и Романом Иголкиным, а также с участником региональной программы «Герои62» Константином Пановым посетил пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный в Рязани на улице Каширина.