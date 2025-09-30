Вторник, 30 сентября, 2025
8.2 C
Рязань
Происшествия

Пассажиры автобуса 64 и 5 лет получили получили травмы в ДТП на Касимовском шоссе Рязани

Алексей Самохин

В результате ДТП на Касимовском шоссе Рязани пострадали пассажиры маршрутного автобуса 64 и 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области. 

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в понедельник, 29 сентября, в 11 часов у дома №30 на Касимовском шоссе.  29-летний рязанец, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», совершил столкновение с маршрутным автобусом «Лиаз» под управлением 45-летнего местного жителя.

Пострадавшим пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.

