Пассажиры автобуса 64 и 5 лет получили получили травмы в ДТП на Касимовском шоссе Рязани

В результате ДТП на Касимовском шоссе Рязани пострадали пассажиры маршрутного автобуса 64 и 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в понедельник, 29 сентября, в 11 часов у дома №30 на Касимовском шоссе. 29-летний рязанец, управляя автомобилем «Мерседес Бенц», совершил столкновение с маршрутным автобусом «Лиаз» под управлением 45-летнего местного жителя.

Пострадавшим пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.