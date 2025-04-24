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Происшествия

Пассажир получил травмы при перевороте легковушки под Рязанью

Алексей Самохин

За прошедшие сутки на территории Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли два человека. Ещё пять участников аварий получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Кроме того, в регионе зафиксировано 34 ДТП, в результате которых был причинён материальный ущерб транспортным средствам.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД выявили 352 нарушения правил дорожного движения. Из них три — управление автомобилем в состоянии опьянения. Зафиксировано 31 нарушение, допущенное пешеходами.

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Одно из ДТП произошло 23 апреля, около 00:05, на 493-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Рязанском районе. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и допустил опрокидывание машины.

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля — 25-летний житель Рязани. Он обратился за медицинской помощью.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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