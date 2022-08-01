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Парсентьев и Рубина зарегистрированы в качестве кандидатов на должность губернатора Рязанской области

Григорий Парсентьев и Наталья Рубина зарегистрированы кандидатами на должность губернатора Рязанской области. Соответствующие удостоверения им вручили в понедельник, 1 августа, на заседании регионального избиркома.

Напомним, Григорий Парсентьев представляет региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области, Наталья Рубина – региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области.

Выборы главы региона пройдут 9-11 сентября.

Парсентьев и Рубина зарегистрированы в качестве кандидатов на должность губернатора Рязанской области
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