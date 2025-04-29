Ожившие фото, архивные новости времен ВОВ и современные достижения Рязанской области в уникальном ИИ-формате

К 80-й годовщине Великой Победы мобильное приложение «Хорошие новости», при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Общественной палаты РФ запустили специальный проект – газету «Страна, которая живёт».

В ней собраны подвиги тыловиков периода Великой Отечественной войны и представлены современные достижения Рязанской областии других регионов страны, проиллюстрированные оживленными с помощью искусственного интеллекта фотографиями. Уникальное издание опубликовано на сайтестранаживет.рф, а также выпущено ограниченным печатным тиражом.

Релиз газеты приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представляет собой подборку вдохновляющих архивных историй из жизни страны времён Великой Отечественной войны. Материалы собраны пользователями мобильного приложения «Хорошие новости» со всех уголков России, в том числе жителями Рязанской области. Наряду с подвигами героев тыла прошлых лет газета рассказывает о сегодняшних достижениях регионов, подчёркивая преемственность поколений. Цель проекта –напомнить о том, что дух взаимопомощи, трудолюбия и творчества жив и сегодня.

«Проект “Хорошие новости” стал настоящей точкой притяжения для тех, кто стремиться делать важное. Мы видим, как много молодых людей вовлекается в создание полезного, вдохновляющего и позитивного контента. Цифровая газета — новый формат, который объединяет историческую память и современные достижения. Часть пользователей мобильного приложения, которых на данный момент уже более 69 000, со всей России приняли участие в сборе материалов для создания этой газеты. Десятки регионов присылали свои материалы для их публикации. Мы рады тому, что так много неравнодушных людей приняли участие в этом спецпроекте», – отметила руководитель Департамента проектного управления президентской платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Пустынская. Реклама

• 29 января 1942 года горняки шахт треста «Октябрьуголь» полностью восстановили 4 шахты и сразу отправили сотни тонн угля на фабрики и заводы Московской области.

• В 1943 году колхоз «Ударник» Сараевского района не только выполнил государственное задание, но и посеял сверх плана 40 гектаров зерновых.

• Рязанский военный госпиталь был главным фронтовым эвакогоспиталем для Западного, Брянского и Центрального фронтов. Всего, по неполным данным, на рязанской земле располагалось свыше 100 госпиталей, в которых проходили лечение свыше 170 тысяч раненых советских воинов.

• В 1944 году трактористка Рыбновской машинно-тракторноймастерской Дарья Гармаш смогла выработать в среднем 743 гектара на пятнадцатисильный трактор.

• В 1945 году городская детская спортшкола Рязани провела спортивный вечер-показ успехов учащихся за первое полугодие работы школы, продемонстрировав выдающуюся подготовку юных гимнастов и фехтовальщиков.

• В 2023 году Государственный Рязанский приборный завод открыл в Касимове серийное производство зарядных станций «Фора» для электромобилей и электробусов. Ультрабыстрые зарядные станции для электробусов и электрического грузового транспорта могут заряжать аккумулятор за 24 минуты, что очень важно для использования их в современных мегаполисах.

Эти хроники Рязанской области и других регионов Россииможно прочесть в электронном формате на мобильных устройствах и компьютерах. Проект сопровождается специальной акцией в мобильном приложении: пользователи публикуют посты о газете в соцсетях, выполняют задания и зарабатывают баллы. Их можно обменять на полезные призы для обучения и развития.

В проекте приняли участие десятки регионов, архивыпартнеров проекта «Хорошие новости», команды добровольцев и лидеры мнений. Ознакомиться с печатными материалами газеты можно будет в библиотеках и вузах Москвы, а всем желающим также на сайте странаживет.рф. Цифровая версия газеты создана с применением новейших технологий, что позволит читателям еще больше погрузиться в мир достижений страны.

«Особая сила этого проекта – в живых фактах. На 32 страницах газеты собраны примеры подвигов наших регионов времен Великой Отечественной войны, а также их современные достижения. Эти материалы сохраняют нашу память о прошлом и дают нам уверенность в будущем. Сегодня это крайне важно для молодёжи, для городских сообществ, для всей страны», – подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, генеральный директор Союза российских городов Андрей Максимов.

Как отметил руководитель проектного офиса «Хорошие новости» Всеволод Селин, создание газеты стало логическим продолжением работы мобильного приложения «Хорошие новости», фокусирующегося на продвижении проверенногопозитивного контента.

«С момента запуска в 2023 году в приложении опубликовано свыше 16 000 позитивных новостей о современных достижениях России. Это газетой мы еще раз хотим показать, что Победа – это не только подвиги на фронте, но и сила духа в повседневной жизни. Это достижения врачей, педагогов, изобретателей, добровольцев. Проект “Страна, которая живёт” – медиа о подвигах прошлого с привязкой к наследию стремлений и развитию в настоящем, современных достижениях всех наших регионов. Особо стоит отметить, что диджитал версия газеты создана при помощи современных технологий, она будет интересна и молодому поколению», – сообщил он.

Каждый желающий житель Рязанской области может присоединиться к распространению материалов в соцсетях и блогах, приняв участие в событии «Страна, которая живет» в мобильном приложении «Хорошие новости». Оно бесплатно и доступно для скачивания.