Отпуска руководящего состава владимирских чиновников временно отменены

Отпуска руководящего состава государственных и муниципальных служащих Владимирской области временно отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ольга Елунина.
Ранее об отмене отпусков руководителей в правительстве, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Челябинский губернатор Алексей Текслер призвал правительство региона и муниципалитеты скорректировать свои планы и сосредоточиться на выполнении решений президента РФ о частичной мобилизации. Свои отпуска прервали калининградский губернатор Антон Алиханов и глава Чувашии Олег Николаев.