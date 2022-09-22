Четверг, 22 сентября, 2022
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Отпуска руководящего состава владимирских чиновников временно отменены

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Отпуска руководящего состава государственных и муниципальных служащих Владимирской области временно отменены, сообщила РИА Новости пресс-секретарь губернатора Ольга Елунина.

«Все так… речь идет о руководящем составе», — ответила Елунина на вопрос, действительно ли в регионе до особого распоряжения отменили отпуска государственных и муниципальных служащих.

Ранее об отмене отпусков руководителей в правительстве, администрации губернатора, органах исполнительной власти и местного самоуправления сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Челябинский губернатор Алексей Текслер призвал правительство региона и муниципалитеты скорректировать свои планы и сосредоточиться на выполнении решений президента РФ о частичной мобилизации. Свои отпуска прервали калининградский губернатор Антон Алиханов и глава Чувашии Олег Николаев.

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