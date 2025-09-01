Отпевание протоиерея Виктора Бородовицына состоится 2 сентября

Отпевание протоиерея Виктора Бородовицына состоится во вторник, 2 сентября. Об этом сообщает Рязанская епархия.

В ночь с 30 на 31 августа на 63-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался клирик Рязанской епархии протоиерей Виктор Бородовицын.

Служение Церкви пастыря началось в 1986 году. Многие годы, вплоть до кончины, батюшка нес послушание настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района.

Прощание с протоиереем пройдет в храме Казанской иконы Божией Матери села Ижевское Спасского района после окончания Божественной литургии.