Орловцев шокировали новые правила приема в онкоцентре

Жители Орла выразили возмущение из-за введения правил приема пациентов в онкологическом диспансере, пишет ОрелТаймс.

Сообщается, что на дверях медучреждения появилось объявление, согласно которому больному онкологическим заболеванием следует приходить на каждый прием со справкой определенной формы. При этом документ должен быть заверен целым рядом специалистов.

Орловцы посчитали нововведение «бюрократическим адом». По их мнению, при таком развитии событий пациентам придется «бороться не только с болезнью, но и с системой здравоохранения».

Реклама

В ТФОМС Орловской области пояснили, что инициатива затронет лишь иногородних и только при оказании плановой помощи.