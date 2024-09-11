Среда, 11 сентября, 2024

СК опубликовал видео с места массового отравления угарным газом в Рязани

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Пресс-служба Следственного комитета России по Рязанской области опубликовала видео из квартиры, в которой погибли двое мужчин.

Тела мужчин обнаружили утром 11 сентября в квартире жилого дома на улице Поселковой в Рязани. По предварительным данным, жильцы скончались от отравления угарным газом.

Пять жильцов дома госпитализированы с отравлением. Ранее сообщалось, что в больницу № 11 попали многодетная семья, включая детей 4, 8, 10 лет и младенца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

До +29°С передают в Рязанской области 12 сентября

Экс-боец ЧВК «Вагнер» убил любовницу пятью ударами ладонью

В Рязани возбудили уголовное дело по факту смерти двух мужчин в результате отравления угарным газом

Умер артист Игорь Теплов

В Рязанской области возбудили уголовное дело о халатности в региональном минздраве

В Сапожковском районе прошла встреча с семьями участников СВО

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мигранта-педофила

Сбербанк повысил ставки по вкладам до 20% годовых

Родственники погибшего в ДТП в Рязани 5-летнего мальчика не обсуждали компенсацию

Зеленский рассказал о «плане победы Украины»

Стресс помогает повысить подвижность сперматозоидов

Инцидентом с отравлением угарным газом в Рязани заинтересовался Бастрыкин