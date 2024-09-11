СК опубликовал видео с места массового отравления угарным газом в Рязани

Пресс-служба Следственного комитета России по Рязанской области опубликовала видео из квартиры, в которой погибли двое мужчин.

Тела мужчин обнаружили утром 11 сентября в квартире жилого дома на улице Поселковой в Рязани. По предварительным данным, жильцы скончались от отравления угарным газом.

Пять жильцов дома госпитализированы с отравлением. Ранее сообщалось, что в больницу № 11 попали многодетная семья, включая детей 4, 8, 10 лет и младенца.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).