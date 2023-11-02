Четверг, 2 ноября, 2023
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Опубликована биография убитого в Рязани судебного пристава Калужского

7info
Скриншот видео ГТРК «Ока»

На сайте УФССП России по Рязанской области опубликована информация об убитом в Рязани начальнике отделения — старшем судебном приставе отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району Сергее Калужском.

Калужский родился 31 января 1988 года в городе Рязани. Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором ДПС, с 2014 года служил заместителем командира взвода Управления внутренних дел по Рязанской области. В 2010 году закончил Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Службу в органах принудительного исполнения проходил с 2017 года. В июне 2023 года назначен начальником отделения — старшим судебным приставом отделения судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области.

Награжден медалью «За отличие в службе» III степени.

— Коллеги по службе запомнят Сергея Калужского как открытого и доброжелательного человека, профессионального сотрудника, опытного наставника и руководителя, всегда ответственно и со знанием дела относившегося к выполнению своих обязанностей, — говорится в сообщении.

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