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Суббота, 14 мая, 2022

Омские врачи составили список необычных находках внутри пациентов

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Омские врачи составили список необычных находках внутри пациентов

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В пресс-службе минздрава Омской области рассказали о необычных находках внутри пациентов, пишет Город55.

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Сообщается, что инородные тела в органах обнаруживаются случайно: во время рентгена или планового осмотра.

Так, у 20-летнего парня на флюорографию нашли неизвестное инородное тело рядом в сердцем. В ходе операции хирурги извлекли из тела омича маленький пластиковый подсвечник. Выяснилось, что во время празднования 18-летия он перебрал с алкоголем и случайно съел торт вместе со свечой.

Другой пациент проглотил несколько лампочек, батарейки и пружину в попытке собрать внутри себя фонарик. Дело в том, что «голоса в голове» подсказали ему «нести свет внутри себя».

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Еще один омич долгое время страдал от абсцесса легких. В ходе операции врачи нашли в полости еловую веточку. Оказалось, что она попала в организм, когда мужчина был на вахте, где выпивал и закусывал ветками.

Наконец, последний пациент обратился к врачу с сильными болями в горле. Из него извлекли металлический чертежный инструмент. Как стало известно, почти 15 лет назад он поругался с возлюбленной, которая ударила его рейсфедером. Металлический наконечник остался в мягких тканях.

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