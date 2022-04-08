Ольга Щетинкина объяснила, для чего объединяют рязанские школы №9 и №31

8 апреля в рамках проекта Объясняем.РФ в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» прошёл прямой эфир. На актуальные вопросы в сфере образования ответила глава регионального Минобра Ольга Щетинкина. Один из вопросов касался объединения школ №9 и №31. Рязанцы поинтересовались, для чего это нужно.

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Как отметила Щетинкина, решение о реорганизации школ приняла администрация Рязани. Вопрос прошёл широкое обсуждение. Сейчас для родителей учеников проводятся родительские собрания. Ранее — на педсоветах необходимость объединения школ объяснили педагогам.

Благодаря объединению школ удастся более эффективно использовать площади, а, значит, уйти от второй смены. Также появится возможность повысить зарплаты педагогам за счет сокращения ставок административного персонала. Кроме того, объединение школ позволит эффективно и качественно организовать профильное обучение в старших классах.

Ольга Щетинкина уточнила, что объединение школ в Рязани происходит не впервые:

— Ранее были объединены 19 и 25 школа, 10 и 61. Опыт позволяет говорить об эффективности проделанной работы, — напомнила она.